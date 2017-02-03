Продажи MSD в 2016 году выросли на 1%

Продажи фармкомпании MSD в 2016 году выросли по сравнению с 2015 годом на 1%, до $39,807 млрд, а прибыль – на 28%, до $5,712 млрд. Такие данные компания представила в своем годовом отчете.

В 2016 году, согласно отчету, на исследования и разработку (R&D) MSD потратила $7,2 млрд, что на 7% больше, чем в 2015 году. Такой рост издержек на R&D в компании объяснили ростом стоимости исследований и реструктуризацией.

Лидерами продаж компании в 2016 году стали препарат для терапии сахарного диабета 2-го типа Januvia (ситаглиптин) – $1,509 млрд, лекарство для снижения уровня холестерина в крови Zetia – его продажи достигли $873 млн, вакцина от рака шейки матки Гардасил и ее версия под названием Гардасил 9 – $542 млн. Наибольший рост показал противораковый препарат Кейтруда (пембролизумаб), продажи которого в 2016 году увеличились на 125%, до $483 млн.

С Кейтрудой также связаны негативные прогнозы аналитиков для MSD в 2018 году. Акции компании могут снизиться на 23% из-за выхода на рынок иммунотерапевтических препаратов того же класса от конкурентов компании – Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca и Roche.

MSD (Merck Sharp & Dohme) – американская фармкомпания, созданная в 1891 году. MSD специализируется на инновационных рецептурных лекарственных средствах, вакцинах, биологических препаратах и ветеринарных лечебных средствах. Компания присутствует более чем в 140 странах. В 2015 году выручка MSD составила $39,5 млрд, прибыль – $4,4 млрд.

Источник: MSD

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