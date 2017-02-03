Правительство изменило схему пилотного проекта по маркировке лекарств

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 января 2017 года подписал законопроект о внедрении с 1 янвапря 2018 года обязательной маркировки упаковок лекарств, позволяющей отследить путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Изначально пилотный проект по маркировке лекарств планировалось запустить на препаратах, входящих в программу «Семь нозологий», — при этом все траты государство брало на себя. Однако сумма получилась слишком большой, поэтому было решено участие в пилотном проекте сделать добровольным как для производителей, так и для аптечных сетей, переложив все траты на участников рынка.

В октябре 2016 года глава Росздравнадзора Михаил Мурашко оценил общую стоимость внедрения системы маркировки в 15 млрд рублей, пилотный проект планировалось запустить 1 января 2017 года на препаратах из программы закупки дорогостоящих лекарств «Семь нозологий».

Однако жизнь внесла коррективы — были пересмотрены и сроки проекта, и препараты, участвующие в проекте, и сама схема работы.

Старт пилотного проекта по маркировке упаковок лекарственных препаратов перенесли на март 2017 года.

Ограничиться решили для начала шестью регионами — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Новгородская область и Белгородская область. На начальном этапе маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов из «Семи нозологий», и более 30 торговых наименований лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

Добровольно принять участие в проекте решили 23 фармкомпании, 4 крупнейших дистрибьютора, больше 30 медучреждений и 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба.

В числе фармкомпаний, участвующих в программе — AstraZeneca, «Биокад» и «Гедеон Рихтер».

«Мы считаем эту инициативу важной с точки зрения противодействия контрафакту. Аналогичная маркировка лекарственных препаратов уже осуществляется на наших европейских заводах, и мы полагаем, что имеющийся у компании опыт в данном вопросе может быть полезным в рамках российского проекта»,- пояснили корреспонденту Vademecum в AstraZeneca.

Эта компания при строительстве своего завода в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область) предусмотрела внедрение технологии маркировки препаратов. «Таким образом, если при обязательной маркировке требования к ее нанесению будут гармонизированы с европейскими, на себестоимости продукции нашей компании это практически не отразится», — говорят в AstraZeneca.

«Сейчас на рынке с нашим товаром то и дело появляются дистрибьюторы, которым мы ничего не продавали, и которые объяснить происхождение товара не могут. Они демпингуют и обваливают нам рынок, но самое страшное, что мы не можем при этом гарантировать, что препараты хранились, как положено в холодовой цепи и правильно транспортировались»,-рассказал основатель «Биокада» Дмитрий Морозов.

«Биокад» начнет маркировку с препарата Ацеллбия, который входит в программу «Семь нозологий». Расходы на внедрение технологии Морозов считает «очень небольшими». «Ну что такое несколько миллиграмм чернил на пачку? Сканер стоит 20 тысяч рублей, даже если дистрибьтор закупит их три или пять штук, для крупных компаний это тоже ерунда. Затраты даже в сравнение не идут с теми рисками, которые компания несет из-за воровства»,- говорит Морозов.

В «Гедеон Рихтер», который промаркирует два препарата — Димиа и Метформин-Рихтер (входят в перечень ЖНВЛП), пока оценить свои затраты не берутся. «Мы будем ожидать финала пилотного проекта и рекомендаций со стороны Росздравнадзора», – говорит заместитель директора, руководитель департамента регистрации представительства «Гедеон Рихтер» Наталья Волович.

Из аптечных сетей систему маркировки лекарств решила испытать на себе «36.6». «Мы уже договорились об этом с Минздравом. У нас в проекте будет задействовано около 200 аптек, какие именно, поймем к лету — к этому сроку промаркированные препараты появятся в аптеках», — пояснил пресс-секретарь аптечной сети Алексей Киселев-Романов.

Он тоже надеется, что маркировка лекарств позволит бороться с контрафактом. «Нам интересно участие в пилотном проекте в том числе потому, что он поможет прояснить ситуацию с госпитальными закупками, когда часть препаратов, закупленных больницами, «оседает» в аптеках», — рассказал Киселев-Романов.

Энтузиазм участников рынка не разделют в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС).

«К теме маркировки у фармацевтического сообщества больше вопросов, чем каких-либо прогнозов. То, что сама идея нужная, поддерживаем. А далее вопросы: степень приоритетности в числе общих проблем, время реализации проекта, его этапность. Один вопрос который волнует в большей степени: на кого лягут затраты внедрения всей системы мониторинга в части обеспечения информационной системы», — говорит исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева. По ее словам, нанесение метки с кодом обойдется производителям в 1-2 рубля на упаковку, однако если затраты на оборудование и его обслуживание тоже лягут на производителей и поставщиков лекарств, цены на препараты могут заметно вырасти.

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