Продажи AstraZeneca в России в 2016 году выросли на 13% — до $233 млн

Продажи AstraZeneca в России по итогам 2016 года выросли по сравнению с 2015 годом на 13% — до $233 млн, сообщает англо-шведская фармацевтическая компания.

Драйвером роста продаж в России в 2016 году стали препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний, связанных с обменом веществ. Их продажи выросли на 38% в годовом выражении — до $80 млн.

Чистая прибыль AstraZeneca по итогам 2016 года выросла на 23,6% — до $3,5 млрд, а выручка за отчетный период сократилась на 7% и составила $23 млрд.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca занимается исследованием, разработкой, производством и продажей рецептурных препаратов. Капитализация компании составляет 52,88 млрд фунтов стерлингов ($66,65 млрд).

rns