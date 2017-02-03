Таможенники изъяли 26 килограммов грудных имплантатов

Брянские таможенники во время проверки поезда «Кишинев – Москва» изъяли у гражданина Молдовы 32 имплантата для коррекции формы груди общим весом 26 килограммов, которые он незаконно пытался ввезти в Россию, спрятав в тайнике. По оценкам специалистов, примерная рыночная стоимость имплантатов составляет 320 тысяч рублей.

«Товар американского производства, имплантаты этой фирмы крайне востребованы пластическими хирургами, так как они содержат чип, который позволяет врачу быстро идентифицировать имплантат с помощью специального устройства и узнать по порядковому номеру его параметры, а не назначать женщине рентген», – говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Размеры недекларированных грудных имплантатов разные, начиная от объема в 230 мл до 380 мл, уточнили в ведомстве.

В отношении гражданина Молдавии возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ.

«Имплантаты изъяты и отправлены на товароведческую экспертизу. По ее результатам к правонарушителю будут применены соответствующие меры ответственности», – отметили в ФТС.

На фотографии конфискованного товара видно, что это якобы имплантаты Motiva производства Establishment Labs S.A. Как сообщили в ООО «Адванст Медикал Эстетикс», котороое является единственным дистрибьютором имплантатов Motiva в России, официально этот товар в Россию пока не завозился – поставка ожидается в ближайшее время, так как договор был подписан в январе 2017 года.

О выходе Motiva на российский рынок сообщалось в декабре 2016 года. Тогда же стало известно, что в 2017 году на рынок должен выйти другой игрок – израильская G&G Biotechnology Ltd. По мнению экспертов, главным инструментом в борьбе со старожилами рынка за лояльность российских пластических хирургов в нынешних условиях может быть только агрессивный демпинг.

В середине января текущего года сообщалось об изъятии сотрудниками Внуковской таможни 52 кг лекарств от гепатита на общую сумму 8 млн рублей.

Источник: ФТС

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