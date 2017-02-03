В Брянской области стоимость медицинских закупок снизили в 1,7 раза

В Брянской области удалось в 1,7 раза снизить стоимость государственных закупок в сфере здравоохранения и образования благодаря учреждению специальной должности помощника губернатора по мониторингу, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, самыми коррумпированными направлениями при государственных закупках были сферы образования и медицины, на которые расходуется большое количество государственных денег.

«У нас сегодня медицина с фондом ОМС в сумме почти 18 млрд рублей, и 9 млрд рублей тратится в образовании», – сообщил Богомаз.

Разобраться в системе госзакупок удалось брянскому блогеру, который регулярно писал об этих проблемах и отправил в Общероссийский народный фронт (ОНФ) более 20 жалоб. В итоге губернатор обратил внимание на активного гражданина и назначил молодого человека на должность помощника губернатора по мониторингу госзакупок. В правительстве области полагают, что этот шаг помог снизить коррупцию и сэкономить бюджетные средства.

Госзакупки лекарств повсеместно становятся объектом все более пристального внимания. Главный врач Московской городской онкологической больницы №62 Анатолий Махсон направил в декабре 2016 года в ФСБ и Следственный комитет заявление с просьбой проверить закупки лекарств Департаментом здравоохранения Москвы и привлечь чиновников к уголовной ответственности в случае, если будут выявлены нарушения. Цены закупки пяти онкопрепаратов и двух единиц медоборудования, приобретенных департаментом в 2016 году, были завышены на 217,8 млн рублей, говорится в заявлении.

Источник: ТАСС

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