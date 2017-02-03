В Московской области не работает половина новых ФАПов

Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что из 48 построенных в Подмосковье в 2015-2016 годах фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) функционируют только 23. Таким образом, более половины из выделенных на их строительство 526,5 млн рублей были использованы неэффективно, полагают в ОНФ.

По плану реализации программы «Здравоохранение Подмосковья», в 2015 году в Московской области должны были построить и ввести в эксплуатацию 48 ФАПов. На строительство из областного бюджета выделили 531,8 млн рублей. По итогам проведенного конкурса «Проектный институт «Мособлстройпроект» заключил контракт на строительство ФАПов в сумме 526,5 млн рублей, падение цены составило всего 1%.

Стоимость одного ФАПа составила в среднем 11 млн рублей. Это сопоставимо с ценой полностью благоустроенного дома в Московской области площадью 150–200 кв. м и с участком в 8–10 соток.

Активисты ОНФ посетили все 48 объектов и убедились, что 25 из них не работают. Таким образом, целевые показатели программы «Здравоохранение Подмосковья» выполнены меньше чем на 50%, а бюджет области понапрасну потратил 274 млн рублей, считают в ОНФ.

«Средства выделяются, необходимость в ФАПах есть, а довести до конца и сделать качественно почему-то не получается. Мы направим обращения в прокуратуру Московской области для осуществления проверки исполнения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок», – прокомментировал ситуацию замруководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Иван Ястреб.

В сентябре 2016 года первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова заявила, что до конца года 195 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), расположенных в отдаленных районах Подмосковья, получат право на отпуск лекарств и медицинских изделий.

Источник: ОНФ

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