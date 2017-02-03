Трамп призвал фармкомпании вернуть производства в США взамен на льготы

Президент США Дональд Трамп призвал американские фармацевтические компании возвращать в США свои производства, дабы снизить стоимость лекарств, при этом, пообещав компаниям режим благоприятствования, сообщил Трамп на своей странице Facebook по итогам встречи с топ-менеджерами этих компаний.

«Сегодня я встретился с руководителями фармацевтических компаний в Белом доме. Они добились экстраординарных успехов, но цены на лекарства заоблачные. Мы должны получить более низкие цены, мы должны получить еще больше инновации», — пишет Трамп.

Трамп «предложил руководителям вернуть свои компании обратно свои в Соединенные Штаты». «Наша торговая политика будет выставлять приоритеты», — пообещал он По его словам, неправильно, что в США без особых барьеров поступают лекарства произведенные в других странах.

Фото: © AFP 2017/ Jim Watson

РИА Новости