Фармкомпания «Фармпроект» успешно прошла аудит Минпромторга России на соответствие GMP

Фармацевтическая компания АО «Фармпроект» на основании Приказа Министерства промышленности и торговли РФ получила сертификат о соответствии правилам российского GMP (№GMP-0098-000140/16).

На соответствие требованиям GMP сертифицированы все производственные процессы по выпуску нестерильных лекарственных средств: твердых (таблетки, капсулы, порошки), мягких (суппозитории, гели, мази и крема) и жидких лекарственных форм (растворы и суспензии).

«В 2016 году наше предприятие отметило 15-летие. За прошедшие годы мы накопили большой опыт в области производства и внедрения системы управления качеством. Успешное прохождение сертификационного российского аудита GMP — это подтверждение высокого уровня нашей работы на протяжении всего периода существования компании», — подчеркнул управляющий АО «Фармпроект» Сурен Саакян.

gmpnews