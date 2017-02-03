Принудительное лицензирование лекарств в России может стать реальностью

Ольга Голодец подготовила проект поручения по разработке закона, который даст правительству полномочия устанавливать порядок выдачи разрешений на использование промышленного лекарственного средства без разрешения держателя патента. Об этом говорится в проекте протокола поручений по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Заседание совета будет посвящено проблемам, связанным с распространением ВИЧ-инфекции в России, оно запланировано на пятницу, 3 февраля; «Ведомости» ознакомились с копией проекта протокола, федеральный чиновник подтвердил подлинность его содержания. Инициатор предложения – ФАС, знает он.

Изначально речь шла о подготовке проектов нормативно-правовых актов, которые бы разрешили принудительное лицензирование только антиретровирусных препаратов, и об определении перечней таких препаратов, производство которых целесообразно было бы организовать в России.

В тоже время Минпромторг считает возможным введение механизма принудительного лицензирования лекарств, не производимых в России, если нет иных эффективных механизмов обеспечения доступа граждан к препаратам, говорит представитель министерства.

В настоящее время на общественном обсуждении уже находится законопроект, который позволяет использовать патенты без согласия правообладателя – исключительно в целях национальной безопасности. В документе, подготовленном ФАС, прописано, что при возникновении чрезвычайной ситуации, правительство вправе выдать разрешение на использование объекта патента без согласия патентообладателя, уведомив его об этом в кратчайший срок и выплатив ему соразмерную компенсацию.

Принудительное лицензирование может негативно влиять на инвестиционный климат и совершенно необязательно приведет к снижению цен на препараты при сравнении с другими альтернативными механизмами. Альтернативный механизм – это, например, переговоры о цене с производителями. Подобный подход используется во многих развитых странах, чьи рынки привлекательны для производителей лекарств. В таких случаев на уровне подписанного контракта между правительством страны и фармпроизводителем закрепляются поставки лекарств в фиксированном количестве и по фиксированной цене в определенный период времени.

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