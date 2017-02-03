NICE признал препарат Ibrance производства Pfizer слишком дорогим

Препарат для лечения рака молочной железы Ibrance американской фармкомпании Pfizer был признан Национальным институтом здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) не соответствующим стандартам соотношения стоимости и эффективности, сообщает Reuters.

Как отметила директор центра анализа медицинских технологий NICE профессор Кэрол Лонгсон, несмотря на то, что Ibrance продемонстрировал эффективность, цена препарата является слишком высокой для того, чтобы признать его соответствующим стандартам соотношения стоимости и эффективности.

Стоимость 28 дней терапии Ibrance составляет 2950 фунтов стерлингов (3700 долл.).

По словам руководителя онкологического подразделения Pfizer Дэвида Монтгомери, данное решение не является окончательным, и компания будет совместно с NICE работать над этим вопросом.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»