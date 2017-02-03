Олег Волков назначен на должность медицинского директора в компании «Ангиолайн»

Компания «Ангиолайн» объявляет о назначении доктора Олега Волкова на должность медицинского директора. В сферу его ответственности будут входить вопросы, связанные с проведением научно-клинических исследований, мониторинг клинического применения продукции, производимой компанией, взаимодействие с лидерами профессионального мнения, а также выявление потребностей врачей в новых инновационных продуктах и совершенствовании существующих.

Олег Волков окончил лечебный факультет Российского госмедуниверситета в Москве, прошел клиническую ординатуру по кардиологии в Российском Кардиологическом НПК МЗ РФ, а по ее окончании работал врачом-кардиологом и рентгенохирургом в ряде московских клиник. В 2013 году прошел курс последипломной переподготовки по специальности «Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение» в Российской медицинской академии последипломного образования и является сертифицированным специалистом в данной области.

Помимо своей медицинской деятельности, в течение последних 10 лет Олег Волков работал в представительствах ведущих западных компаний — производителей инструментария и оборудования для рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, таких как «Бостон Сайнтифик» (Boston Scientific) и «Эбботт Васкуляр» (Abbott Vascular).

Компания «Ангиолайн» – российский разработчик и производитель медицинских изделий – коронарных стентов и катетеров для оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца.

«Фармацевтический вестник»