Палата представителей США рассмотрит законопроект о разработке дженериков

Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, направленный на ускорение одобрения дженериков, сообщает Reuters.

По словам члена Палаты представителей Грега Уолдена, данная мера поможет добиться снижения цен на лекарственные средства. Уолден пояснил, что законопроект нацелен на приоритетное и ускоренное рассмотрение аналогов препаратов, которые в настоящее время оказались в дефиците или производятcя лишь небольшим количеством фармкомпаний.

Кроме того, по мнению Грега Уолдена, этот законопроект позволит добиться большей прозрачности одобрения дженериков в FDA.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил о том, что цены на продукцию фармкомпаний являются «астрономическими» и он намерен принять меры по их снижению.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»