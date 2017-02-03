Квартальный объем продаж Merck & Co. снизился на 1% на фоне показателя по препарату Keytruda В 2016 г. объем продаж AstraZeneca сократился на 7% » Kyowa Hakko Kirin основала компанию по производству биосимиляров Японская фармкомпания Kyowa Hakko Kirin заявила о создании новой фирмы Kyowa Kirin Frontier, которая будет заниматься производством биоаналогов, cообщает The Pharma Letter. Первичный капитал новой компании составил 100 млн иен (880 тыс. долл.). Штаб-квартира будет расположена в Токио. Компания займется разработкой и регистрацией биосимиляра препарата для лечения нефрогенной анемии NESP, разработанного Kyowa Hakko Kirin совместно с американской биотехнологической компанией Amgen, которая продает лекарственное средство в США под торговым наименованием Aranesp. Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»