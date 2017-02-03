В IV квартале 2016 г. объем продаж Amgen вырос на 8%

В IV квартале 2016 г. объем продаж американской биотехнологической компании Amgen увеличился на 8% и составил 6 млрд долл. на фоне роста продаж препаратов Enbrel, Prolia, Repatha и Kyprolis, сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 5,7 млрд долл.

Квартальная чистая прибыль составила 1,9 млрд долл. против 1,8 млрд долл. годом ранее.

Продажи Enbrel выросли на 14%, составив 1,6 млрд долл. Объем продаж препарата Neulasta сократился на 3% – до 1,1 млрд долл., что соответствует прогнозам аналитиков. Показатель по препарату Prolia вырос на 22% – до 463 млн долл. Аналитики ожидали 425 млн долл. Объем продаж Kyprolis увеличился на 24% – до 183 млн долл. Продажи Repatha составили 58 млн долл.

В 2016 г. объем продаж Amgen вырос на 6% и составил 23 млрд долл. Продажи фармпродукции увеличились на 5% – до 21,9 млрд долл. Чистая прибыль составила 7,7 млрд долл.

По прогнозу Amgen, в 2017 г. прибыль на акцию составит 11,80–12,60 долл. при объеме продаж 22,3–23,1 млрд долл. Аналитики ожидают 12,46 долл. и 23,3 млрд долл. соответственно.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»