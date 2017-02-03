Падчерица Сергея Чемезова займется фармбизнесом

Анастасия Игнатова, которую СМИ называют падчерицей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в конце января 2017 года зарегистрировала АО «Фармапт». Основной вид деятельности предприятия – производство фармацевтических субстанций. Это не первая попытка специалиста по связям с общественностью Анастасии Игнатовой основать бизнес, связанный с медициной, – созданные при ее участии клиники «Креативмедцентр» и «Росмед» были ликвидированы в 2014 году.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности АО «Фармапт» – производство фармацевтических субстанций, а также торговля фармацевтической и другой продукцией, логистика. Лицензий на производство и торговлю лекарствами у компании пока нет. Получить комментарий у самой Анастасии Игнатовой на момент публикации новости не удалось.

АО «Фармапт» зарегистрирована по тому же адресу, что и несколько юридических лиц фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл» (ООО «УК «СИА Групп», ООО «СИА Управление», АО «СИА Интернейшнл ЛТД»). Офис «СИА», согласно информации с сайта компании, находится по тому же адресу, и само здание принадлежит компании, следует из данных арбитража 2015 года. «Указанная вами компания является арендатором», – сообщили в пресс-службе «СИА», подчеркнув, что это не единственный арендатор офисных площадей.

Неизвестно, есть ли общие бизнес-интересы у Александра Винокурова с Анастасией Игнатовой, но с «Ростехом» его связывает многое. «СИА» совместно с «Нацимбио» (дочерняя компания «Ростеха») владеет курганским фармацевтическим заводом «Синтез».

Кроме того, у «Ростеха» было совместное предприятие с производителем лекарственных средств «Генфа», принадлежащим Александру Винокурову, его отцу Семену Винокурову и Сергею Жуковскому. Правда, в июле 2016 года госкорпорация вышла из состава акционеров компании, мотивируя это тем, что продолжит сотрудничество с «Генфой» на базе завода «Синтез».

АО «Фармапт» – первая фармацевтическая компания Анастасии Игнатовой, но не первое ее предприятие в сфере здравоохранения: ранее она собиралась открывать медицинские центры. В 2011 году Игнатова стала партнером Михаила Прохорова в ООО «Креативмедцентр» – лечебно-диагностическом учреждении, расположенном на территории ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управделами президента. В 2013 году она собиралась открывать собственную клинику «Росмед» в помещении «Центравиамеда» «Ростеха». Обе компании были ликвидированы в 2014 году, а компьютерный томограф Philips Brilliance «Креативмедцентра» был по решению Арбитражного суда Москвы передан ФГБУ в счет долга по аренде в 4,5 млн рублей, писали «Ведомости».

Анастасия Игнатова прославилась в 2016 году, попав на страницы календаря производителя автомобильных шин Pirelli, посвященного «женщинам, добившимся многого». Компанию ей составили известные актрисы Пенелопа Крус, Николь Кидман, Ума Турман и другие. Игнатову в календаре отрекомендовали как «предпринимателя в области медицины», писала британская газета The Telegraph. У компании Pirelli есть совместное с «Ростехом» предприятие Pirelli Tyre Russia, владеющее шинными заводами в Воронежской и Кировской областях.

По данным «Ведомостей», Игнатова официально работает в МГИМО. В 2009 году Игнатова окончила этот вуз по специальности «связи с общественностью», а в 2013 году получила степень кандидата политических наук. Монографию «Государственная политика в области высоких технологий» Игнатова написала под общей редакцией профессора Сергея Чемезова, указывает издание. Через пресс-службу МГИМО связаться с Игнатовой не удалось.

Проекты в сфере здравоохранения есть и у сына Сергея Чемезова Станислава. В декабре 2016 года он получил 50% компании «Финансовые системы», среди активов которой пансионат «Приморье» в Геленджике.

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