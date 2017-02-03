Суд запретил компании «Поволжье-Фарм» исполнять госконтракт на 585 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области оставил в силе наложенный антимонопольной службой запрет на исполнение контракта по закупке льготных лекарств на сумму 585 млн рублей, заключенного между региональным Минздравом и и ООО «Поволжье-Фарм».

В декабре прошлого года Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязало региональный Минздрав аннулировать закупку лекарств для льготников на сумму 585 млн рублей. Причиной вмешательства антимонопольной службы послужило нарушение при проведении аукциона: в один лот были объединены закупка лекарств и услуги по их поставке. Поводом для проверки стала жалоба компании «Протек».

Минздрав Нижегородской области и компания «Поволжье-Фарм» 20 января 2017 года обратились в Арбитражный суд с заявлением приостановить действующие обеспечительные меры, а 1 февраля получили отказ.

«Свою позицию представители Нижегородского УФАС России мотивировали тем, что такое приостановление приведет к невозможности восстановления в полном объеме баланса интересов заинтересованных сторон, публичных интересов, а также прав потенциальных участников закупки, которые смогли бы поучаствовать в новом аукционе (без нарушений), то есть фактически позволит исполнять оспоренный контракт, заключенный по результатам аукциона, проведенного с грубейшими нарушениями Закона о контрактной системе, и повлечет за собой неэффективное использование средств бюджета», – передает пресс-служба областного управления ФАС.

Как показывает практика, пересмотр закупки может привести к существенному снижению ее стоимости. Например, в 2015 году по требованию компаний ЗАО «Р-Фарм» и ЗАО «Ф-Синтез» была проведена проверка аукциона на поставку лекарственного препарата глатирамера ацетат по программе «Семь нозологий», благодаря которой затраты федерального бюджета удалось снизить на 1,8 млрд рублей.

Источник: УФАС по Нижегородской области

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