Вице-губернатор Сергей Мовчан провел встречу с руководством турецкой фармацевтической компании «Abdi Ibrahim»

На встрече, которая состоялась в Смольном, шла речь о взаимовыгодном сотрудничестве крупнейшей турецкой фармацевтической компании «Abdi Ibrahim» с фармацевтическими предприятиями Санкт-Петербурга.

Компания «Abdi Ibrahim» основана 105 лет назад и в настоящее время занимает 80 процентов турецкого рынка, а также представлена в 50 странах мира. В портфеле компании более 150 брендов, на ее производственных мощностях выпускается 350 миллионов упаковок лекарственных препаратов самого разного профиля.

На встрече в Смольном председатель правления компании «Abdi Ibrahim» Барут Незих отметил, что «Россия серьезно продвинулась в сфере биотехнологий». Накануне делегация турецкой компании посетила Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую академию и производства компаний «Герофарм» и «Биокад», расположенные в Особой экономической зоне Санкт-Петербурга на площадке «Нойдорф» в Стрельне . Турецких специалистов впечатлил высокий уровень производства российских предприятий и качество подготовки специалистов. Барут Незих выразил заинтересованность компании «Abdi Ibrahim» в технологиях петербургских фармацевтических компаний, а также готовность пригласить выпускников Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии на работу на предприятия компании, а студентов – на практику.

Вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергей Мовчан обратил внимание, что государство и город активно поддерживают развитие фармацевтической отрасли. Он предложил определить масштаб взаимодействия российской и турецкой стороны.

«Вполне возможно, у нас окажется несколько совместных проектов как на территории России, так и Турции, — подчеркнул Сергей Мовчан. — Объединив усилия, можно получить сверх конкурентное производство и взаимную выгоду».

Глава группы компаний «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов также отметил, что партнерство с турецкими коллегами в настоящее время видится перспективным и интересным по многим направлениям. «Мы рассматриваем различные возможности, которые могут открыться на турецком рынке, в том числе сотрудничество в области разработки лекарственных препаратов», — подчеркнул он. Кроме того, партнерство петербургских предприятий может осуществляться в области трансфера технологий и выхода на новые экспортные рынки, на которых присутствует «Abdi Ibrahim».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан дал поручение Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга обобщить высказанные на совещании предложения и проработать вопросы дальнейшего взаимодействия с турецкими коллегами.

gmpnews