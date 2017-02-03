Назарбаев потребовал разогнать недобросовестных работников ТОО «СК-Фармация»

Говоря о данной компании, Глава государства употребил даже слово «мафия».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил главе Минздрава разогнать недобросовестных работников ТОО «СК-Фармация».

По словам Главы государства, страна обеспечивает население проверенными лекарственными средствами.

«Для граждан страны я хочу подчеркнуть – государство обеспечивает нормативными лекарствами бесплатно. Это проверенные лекарственные средства, которые производятся у нас и в соседних странах. Но вместо нормативных закупаются почему-то западные лекарства, причем в четыре – пять раз дороже. Это не возбраняется, если человеку мало нормативного, хочет купить в десять раз дороже, пусть закупает сам. Хотя не доказано, лучше этот или нет. У нас имеются дешевые лекарства, а медработники выписывают дорогостоящие аналоги, в том числе за государственные средства. Мы не должны этого позволять», – заявил Елбасы.

Также Назарбаев возмутился процессом распределения заказов на закуп лекарств.

«СК-Фармация» является единым дистрибьютером, которому государство дает средства. Это стало мафией там, они не дают возможность строить даже фармацевтические фабрики. Сколько процентов у нас обеспечивается отечественными лекарственными средствами? Было мое поручение о 50 процентах. Сейчас приезжают бизнесмены, которые хотят построить фармфабрики, однако их не допускают к этой сфере. Потому что со всеми заграничными странами составлены контракты, сидит человек «Х», который имеет что-то от этого, не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль. Мы сможем переломить данную ситуацию. Выгони всех, кто там сидит сейчас, и поставь новых людей, и обеспечь разбирательства. Куда деньги уходят, почему это делается. Это я несколько лет говорю и ничего не получается. Какие-то сидят люди, которых сдвинуть невозможно», – обратился к главе Минздрава Биртанову Президент.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости сконцентрировать усилия на успешном внедрении системы обязательного медицинского страхования.

«Поэтому Министерство здравоохранения было выделено в отдельное министерство. Стоит огромная задача. Предыдущая попытка провалилась, поэтому сейчас ОСМС должна сопровождаться повышением качества медицинских услуг. У общества очень высокие ожидания. Государство тратит огромные средства на отрасль, но кто посчитал, эффективно этот или нет? Осуществляется госзакуп лекарств, оборудование, ведется строительство. Купленное оборудование в ряде регионов лежит. Так же как и в сельском хозяйстве, оно закупается из разных источников, привозятся разные марки оборудования. Как его обслуживать, если унификации нет? Никто не следит за этим. «Омертвление» государственных средств – преступное деяние», – резюмировал Президент.

kazpravda.kz