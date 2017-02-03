На централизованную закупку препаратов для лечения ВИЧ-пациентов выделено 15 млрд рублей

Почти 15 млрд руб. из бюджетных средств выделено на централизованную закупку антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ.

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Впервые в бюджете на 2017-2019 годы у нас заложена довольно серьезная сумма для реализации этой концепции. На цели противодействия распространению ВИЧ заложено в бюджете 2017 года 19,78 млрд руб. В том числе почти 15 млрд на централизованную закупку антиретровирусных препаратов», — сказала она.



С 2017 года Минздрав РФ будет осуществлять централизованную закупку препаратов для терапии ВИЧ-пациентов.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews