Виктор Харитонин инвестировал в строительство жилого комплекса

Основной акционер «Фармстандарта» Виктор Харитонин стал инвестором жилого комплекса «Луна», который строится в Москве, в Большом Николоворобинском переулке.

Жилой комплекс «Луна» площадью 30 тысяч кв. м расположен в «АртКвартале» – проекте застройки участка общей площадью 510 га в центре Москвы. Один из основных застройщиков так называемого квартала для творческих людей – московская компания State Development – получила инвестиции от Виктора Харитонина на возведение жилого комплекса. Строительство «Луны» началось летом 2016 года.

О том, что одним из инвесторов жилого комплекса стал Виктор Харитонин, газете «Ведомости» рассказали информированные участники рынка недвижимости, а также знакомые владельца State Development Андрея Гринева.

Виктор Харитонин не новичок на рынке недвижимости – с 2010 года ему принадлежит офисный комплекс «Северная башня» в Москва-сити.

Известные предприниматели фармрынка не так уж редко вкладывают средства в непрофильные бизнесы – от ресторанов до фитнес-клубов.

ПАО «Фармстандарт» – один из крупнейших российских фармпроизводителей и дистрибьюторов. Компания входит в ТОП3 дистрибьюторов бюджетного рынка по версии журнала Vademecum. В первом полугодии 2016 года выручка «Фармстандарта» составила 28,4 млрд рублей (+86% к аналогичному периоду 2015-го), чистая прибыль – 4,7 млрд рублей (+26%). Компания занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

Источник: «Ведомости»

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