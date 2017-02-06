Медизделия могут подорожать на 18%

В связи с тем, что с 1 января 2017 года перестали действовать льготные условия для ввоза и продажи медизделий, налогом на добавленную стоимость (НДС) в 18% будут облагаться все медизделия со старыми регистрационными удостоверениями, включая те, что были освобождены от этого налога. Применением появившейся нормы уже озаботились на таможне.

В частности, в декабре 2016 года региональные управления ФТС разослали на таможенные пункты инструкцию об условиях предоставления льготного налогообложения в отношении медицинских изделий. Как следует из служебной записки Отдела таможенных платежей Северо-Западного таможенного управления ФТС России (копия документа есть в распоряжении Vademecum), регудостоверения (РУ) на медизделия, выданные до 1 января 2013 года, действуют до указанного в них срока действия, а бессрочные РУ действуют до 1 января 2017 года и подлежат замене. Таким образом, медицинские изделия с регистрационными удостоверениями старого образца лишились налоговых льгот. В связи с этим начальники таможенных постов должны взять под личный контроль применение этих положений Постановления Правительства РФ №1416 от 27 декабря 2012 года (в нем говорится о перерегистрации медизделий), а также до 20 января 2017 года ознакомить с изменениями подчиненных и участников рынка.

На льготы с начала года могли бы претендовать только медицинские изделия с регистрационными удостоверениями нового образца, если бы не возникла еще одна законодательная проблема. «С 1 января 2017 года не действует Общероссийский классификатор продукции (ОКП), в соответствии с которым составлен действующий перечень медизделий, которые могут претендовать на пониженную ставку НДС в 10%. Вместо ОКП должен применяться ОКПД2, соответственно, перечень кодов ОКП на медизделия могут посчитать недействительным, а в регудостоверениях нового образца также стоит код ОКП, значит, есть сомнения в том, что получение льготной ставки НДС не вызовет проблем», – говорит директор по вопросам правового регулирования IMEDA Михаил Потапов.

Даже при условии, что срок действия РУ старого образца будет продлен до 2021 года – соответствующее постановление находится на подписи у премьер-министра России Дмитрия Медведева – расхождение с требованиями Налогового кодекса сохранится. В результате продукция со старыми РУ рискует подорожать пропорционально размеру НДС – на 8-18%. По оценкам ассоциации «Здравмедтех» и союза «Медресурс», на рассмотрении Росздравнадзора сейчас находится еще около 14 тысяч удостоверений, подлежащих замене.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, до 1 января 2017 года от налогообложения освобождались ввоз и реализация «важнейших и жизненно необходимых» медицинских изделий, перечень которых утверждается Правительством РФ. Еще для целого ряда медизделий применяется пониженная ставка НДС – в размере 10% вместо стандартных 18%. Эта привилегия также действовала до 2017 года. Летом 2016 года Минздрав представил к публичному обсуждению проект поправок в тематические статьи 149 и 164 НК РФ, предлагавший продлить льготные условия до 2021 года. В конце ноября 2016 года Минэкономразвития выпустило положительный отзыв о законопроекте, однако документ так и не был принят. Его нынешний статус уточнить в Минздраве на момент написания новости не удалось.

Процесс замены РУ старого образца на новые прямо влияет на процесс получения производителей и дистрибьюторов налоговых льгот. Из-за различия в формулировках в старых и новых удостоверениях таможенные органы просто отказывали импортерам с новыми удостоверениями в требовании освобождать продукцию от НДС. Именно из-за этого многие участники рынка решили продолжить работу со старыми РУ, а в сентябре 2015 года правительство уравняло в правах владельцев всех видов удостоверений, однако за оставшийся год далеко не все смогли произвести замену.

Согласно постановлению правительства №1416 от 27 декабря 2012 года «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», производители должны были получить новые регистрационные удостоверения на медизделия не позднее 1 января 2017 года, однако многие сделать этого не успели. Отсутствие нового регудостоверения делает продажу таких медицинских изделий нелегальной, проблемы у производителя могут возникнуть еще на этапе ввоза продукции в России. О том, что Росздравнадзор попросту не успеет выдать почти 14 тысяч новых регистрационных удостоверений, производители сообщали в Минздрав еще в августе 2016 года и требовали продлить срок перерегистрации медизделий до 2021 года.

vademec