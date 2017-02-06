РАН признала гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум, в котором призывает квалифицировать гомеопатические методы диагностики и лечения как лженаучные. Комиссия подтвердила, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. По словам ученых, гомеопатия небезопасна: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью.

«Принципы гомеопатии и основанные на них средства и методы диагностики и лечения противоречат принципам доказательной (научно обоснованной) медицины, которые базируются на достижениях естественных и медицинских наук: химии, физики, биологии и физиологии и их разделов, таких как биохимия, биофизика, иммунология, молекулярная биология, патологическая физиология и фармакология. Гомеопатические методы диагностики и лечения лженаучны и не работают. Убежденность отдельных врачей и пациентов в эффективности гомеопатии «на личном опыте» имеет иные объяснения, не противоречащие сказанному», – говорится в меморандуме РАН «О лженаучности гомеопатии».

По словам ученых, производители гомеопатии пользуются неосведомленностью населения, чтобы продвигать продукцию, не заботясь о безопасности пациентов. Неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными.

Также ученые неоднократно проводили клинические испытания в разных странах в разное время, и ни одни исследования не смогли продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения, а многочисленные предложенные теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств. Исследования доказали, что польза от применения гомеопатических препаратов аналогична или меньше, чем от плацебо.

«Априорно постулированные «принципы гомеопатии» являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины», – заключают ученые.

РАН призвала Минздрав вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, не включать гомеопатию в новые и обновляемые стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения). Ученые настаивают на том, чтобы обязать фармпроизводителей указывать в обязательном порядке в инструкции к гомеопатическим препаратам информацию об отсутствии доказанной клинической эффективности, а также фактический состав гомеопатических средств. Так, например, в США Федеральная торговая комиссия (FTC) уже обязала производителей гомеопатических препаратов доказывать эффективность своей продукции. В случае если они отказываются это сделать в соответствии с современными правилами исследования лекарств, на упаковке гомеопатических препаратов должно быть указано, что научных доказательств их эффективности не существует.

Кроме того, ученые рекомендуют аптекам отказаться от совмещенной продажи лекарств и гомеопатических препаратов и перейти к продаже гомеопатических препаратов за отдельным прилавком с выкладкой в отдельной витрине. Фармацевтам, в свою очередь, необходимо сообщать потребителям, что гомеопатия не имеет показаний и научных подтверждений клинической эффективности.

Ученые просят организации, реализующие образовательные программы в сфере здравоохранения, свернуть программы повышения квалификации по гомеопатии и иные курсы, включающие «лженауку», а пациентов – отказаться от приобретения и потребления гомеопатических препаратов. Также ученые призывают людей с осторожностью относиться к положительным отзывам клиентов на сайтах гомеопатических клиник, поскольку не все из них являются настоящими, негативные отзывы при этом могут удаляться.

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ответ на это сообщила о формировании рабочей группы, основной задачей которой станет выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области с учетом современных международных требований к эффективности препаратов. В нее войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии. «Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью,» — сообщили в Минздраве.

Федеральная Антимонопольная служба(ФАС) России поддержала решение РАН, однако выполнить рекомендации комиссии РАН ведомство сможет только в случае внесения Минздравом соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств, исключающих гомеопатические препараты из перечня лекарственных средств.

По данным DSM Group, в 2016 году объём рынка гомеопатических препаратов составил 8 млрд рублей (было продано 20 млн упаковок).

Ранее выпускники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создали петицию на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой с просьбой запретить преподавание гомеопатии в российских медицинских вузах. По словам медиков, применение гомеопатии крайне опасно, особенно при серьезных патологиях, в частности при онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях и психических расстройствах. Взамен авторы петиции предложили Минздраву ввести в российских медицинских вузах курс доказательной медицины.

Источник: Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук

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