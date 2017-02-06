Pfizer выкупит у Citibank свои акции на сумму $5 млрд

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о заключении соглашения с международным Citibank об ускоренном выкупе своих 126 млн обыкновенных акций стоимостью $5 млрд. Компания рассчитывает завершить сделку до начала третьего квартала или в течение него.

В 2016 году фармкомпания путем выкупа дивидендов и акций вернула акционерам $12,3 млрд. Например, в марте 2016 года Pfizer заключила соглашение с крупнейшим в мире инвестиционным банком Goldman, Sachs & Co об ускоренном выкупе своих акций на сумму $5 млрд.

По данным FirstWord Pharma, полученным из информированных источников, Pfizer также рассматривает вопрос о продаже ряда своих активов в области кардиологии, урологии и первичной медицинской помощи. По мнению экспертов, сумма сделки может составить более $2 млрд.

В начале декабря прошлого года Антимонопольная служба Великобритании (CMA) оштрафовала Pfizer на 84,2 млн фунтов стерлингов ($107 млн) и фармдистрибьютора Flynn Pharma – на 5,2 млн фунтов стерлингов ($6,6 млн) за завышение цены на лекарство против эпилепсии на 2 600%.

Pfizer Inc – американская фармацевтическая компания, созданная в 1849 году. Pfizer специализируется на производстве препаратов для лечения сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка компании в 2015 году составила $48,8 млрд, прибыль – $7,7 млрд.

Источник: FirstWord Pharma

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