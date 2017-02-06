Роспотребнадзор поддержал запрет скидок на алкоголь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала введение запрета на скидки на алкогольную продукцию, которые, по ее мнению, следует приравнять к рекламе алкоголя.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», – заявила она, комментируя предложение депутата Госдумы Владимира Сысоева о запрете на участие алкогольной продукции в скидочных акциях.

В начале февраля Сысоев рассказал, что он готовит законопроект, дополняющий федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» отдельной статьей, запрещающей продажу алкоголя с помощью скидочных акций.

По его словам, законопроект направлен на снижение уровня алкоголизации населения посредством коммерческих приемов.

«Когда покупатель видит в магазинах продукцию со значительными скидками, это стимулирует его на покупку. И одно дело, когда это скидка на йогурт, а не на алкоголь. Проблема алкоголизации населения сегодня стоит на повестке дня, и, когда мы боремся с этим на законодательном уровне, ретейлеры, наоборот, занимаются пособничеством алкоголизму. Тем более что очень часто на такие акции чутко реагирует молодежь», – заявил депутат.

Согласно данным Роспотребнадзора на январь 2016 года, ежегодно от алкоголя умирает около полумиллиона Россиян. По данным ведомства на январь текущего года, средний уровень потребления алкоголя в России составляет около 10 литров на человека, что в полтора раза меньше, чем в 2009 году, но, тем не менее, выше, чем рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления в 8 литров.

Источник: РИА «Новости»

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