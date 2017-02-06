Росздравнадзору увеличили полномочия в сфере биомедицинских клеточных продуктов

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 114 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

Согласно тексту документа, полномочия Росздравнадзора дополнены функциями проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов, государственного контроля за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов и выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов.

gmpnews