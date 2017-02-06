«ФОРТ» и Рязанский радиотехнический университет создают платформу для подготовки кадров

В начале февраля 2017 года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между Рязанским государственным радиотехническим университетом (ФГБОУ ВО «РГРТУ») и ООО «ФОРТ».

На базе производственного комплекса «ФОРТ» создается платформа для построения системы подготовки квалифицированных кадров в регионе, а также реализации ряда проектов в сфере биотехнологий. В 2016 году производственный комплекс заключил ряд договоров о сотрудничестве с ведущими вузами Рязанской области.

Соглашение о сотрудничестве с Рязанским государственным радиотехническим университетом – способствует формированию комплексного подхода к подготовке квалифицированных кадров для работы на биотехнологическом производстве. Теперь у студентов существует реальная возможность применить полученные знания на практике.

«Одна из основных задач в сфере подготовки квалифицированных специалистов – это тесное взаимодействие предприятий и учебных заведений. Совместная работа наших организаций позволит адаптировать студентов к работе на действующем биотехнологическом производстве. Это открывает новые возможности для совместного развития», — отметил ректор РГРТУ Виктор Гуров.

Развитие биофармацевтических технологий становится важным звеном в импортозамещении, подчеркнул директор производственного комплекса «ФОРТ» Павел Вандышев:

«В 2016 году объем поставок в Национальный календарь прививок составил 9,15 млн доз, что в 4 раза больше, чем в 2015 году. В 2017 году планируется кратное увеличение производства до 30 млн доз. Потенциал предприятия огромен, и для осуществления поставленных задач нам нужны высококвалифицированные специалисты», — отметил он.

Сейчас производственный комплекс обеспечивает рабочими местами более 400 человек и является одним из ключевых предприятий региона, его научный потенциал позволяет обучать высококвалифицированных специалистов практическим навыкам создания лекарственных препаратов по стандартам GMP.

В планах компании «ФОРТ» — производство вакцин, моноклональных антител для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний, рекомбинантных белков, бактериофагов, а также «живых» вакцин: против ветряной оспы, кори, краснухи, паротита, ротавирусной инфекции.

gmpnews