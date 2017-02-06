«Мерк» наращивает число центров биоразработки в Северной Америке, Китае и Европе

Компания «Мерк», одна из ведущих научно-технологических компаний, объявила об увеличении числа своих комплексных центров по биоразработке, способных удовлетворить потребности клиентов в биопроцессных решениях «под ключ» и технологической экспертизе, необходимых для организации

современных производств.

Глобальное развитие компании, предполагающее открытие двух новых центров по разработке технологических процессов в США и Китае, является следующим шагом после коммерческого успеха биотехнологического центра «Мерк» во французском Мартильяке. Два новых подразделения будут

расположены в непосредственной близости от основных клиентов компании в Шанхае и Бостоне. Каждый центр будет предоставлять полный спектр услуг по разработке процессных решений, в числе которых проектирование и создание клеточных линий, разработка технологических процессов верхнего

и нижнего уровня, а также реализация клинических и производственных процессов.

Процессные решения компании «Мерк» позволяют решать проблемы биофармацевтических предприятий на всех этапах от разработки молекул до коммерциализации продуктов в любых регионах мира.

Клиенты компании «Мерк» смогут воспользоваться преимуществами партнёрства с компетентными и опытными специалистами в области разработки технологических процессов и реализации проектов клинического производства в соответствии со стандартами GMP для ускорения программ

первичных клинических разработок и/или вывода на рынок доступных и жизненно важных препаратов.

gmpnews