На здания Усолье-Сибирского химфармзавода наложен арест

Согласно официальной информации Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, на здания химико-фармацевтического завода в г. Усолье-Сибирское Иркутской области наложен арест.
ОАО «Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом» не произведены налоговые отчисления. Накопленная за прошлый года сумма задолженности составила свыше 29 млн рублей.
Судебные приставы-исполнители Усольского районного отдела судебных приставов составили акт описи и ареста административного здания и производственных помещений завода.
Имущество организации предварительно оценено в 33 млн рублей. В настоящее время для установления рыночной стоимости объектов привлечены специалисты-эксперты. После оценки недвижимость будет передана на реализацию.