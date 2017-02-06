Руководитель «СК -Фармация» подал в отставку после критики президента «Мерк» наращивает число центров биоразработки в Северной Америке, Китае и Европе » На здания Усолье-Сибирского химфармзавода наложен арест Согласно официальной информации Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, на здания химико-фармацевтического завода в г. Усолье-Сибирское Иркутской области наложен арест. ОАО «Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом» не произведены налоговые отчисления. Накопленная за прошлый года сумма задолженности составила свыше 29 млн рублей. Судебные приставы-исполнители Усольского районного отдела судебных приставов составили акт описи и ареста административного здания и производственных помещений завода. Имущество организации предварительно оценено в 33 млн рублей. В настоящее время для установления рыночной стоимости объектов привлечены специалисты-эксперты. После оценки недвижимость будет передана на реализацию. gmpnews