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На здания Усолье-Сибирского химфармзавода наложен арест

Согласно официальной информации Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, на здания химико-фармацевтического завода в г. Усолье-Сибирское Иркутской области наложен арест.

ОАО «Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом» не произведены налоговые отчисления. Накопленная за прошлый года сумма задолженности составила свыше 29 млн рублей.

Судебные приставы-исполнители Усольского районного отдела судебных приставов составили акт описи и ареста административного здания и производственных помещений завода.

Имущество организации предварительно оценено в 33 млн рублей. В настоящее время для установления рыночной стоимости объектов привлечены специалисты-эксперты. После оценки недвижимость будет передана на реализацию.

gmpnews

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Февраль 6, 2017 | Просмотров: 133 | Тема: | Категория: Новости