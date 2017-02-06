Руководитель «СК -Фармация» подал в отставку после критики президента

Глава «СК-Фармация» Нуржан Алибаев подал в отставку после озвученной президентом Казахстана критики в адрес руководства компании.

Затрагивая вопросы, порученные главой государства после расширенного заседания правительства, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев обратился к министру здравоохранения Ельжану Биртанову. Сагинтаев отметил, что президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым были поставлены задачи в первую очередь по принятию конкретных мер по увеличению закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения у отечественных производителей на долгосрочной основе.

«Кстати, вы поручение президента выполнили по кадровым вопросам? Какое решение принято, конкретно скажите, что?», — спросил премьер, обращясь к министру здравоохранения.

«В целом решение принято уже, просто процедура согласования. Заявление принято по первому руководителю СК «Фармация». Отстранен от должности, руководитель подал в отставку», — ответил Биртанов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства, которое прошло 3 февраля, поручил разобраться с компанией «СК-Фармация», которая, по его словам, мешает развитию отечественной фармацевтической отрасли.

sputniknews.kz