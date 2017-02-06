Фармпредприятиям необходима господдержка для реализации проекта по маркировке лекарств

Стартовавший в России эксперимент по маркировке лекарств приведет к значительным материальным затратам производителей, что в конечном итоге скажется на цене готового продукта, уверен генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепараты». В новом выпуске спецпроекта TatCenter.ru «Мнение» Тимур Ханнанов рассуждает о плюсах и минусах пилота на примере крупнейшего республиканского производителя медикаментов и констатирует, что без господдержки ряду фармпредприятий подобные проекты окажутся не по силам.

«Маркировка медикаментов нужна для профилактики проникновения на фармацевтический рынок контрафактной продукции. Планируется создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отследить все этапы движения лекарства от производителя до аптеки. Потребитель сможет проверить легальность препарата непосредственно при покупке в аптеке.

В настоящее время проект реализуется в нескольких пилотных регионах и касается только нескольких производителей и ряда наименований лекарственных препаратов. АО «Татхимфармпрепараты» в пилотном проекте не участвует. Однако нами была проведена оценка влияния внедрения данной системы на производственный процесс и стоимость конечной продукции.

Применение индивидуальной маркировки лекарственных средств на АО «Татхимфармпрепараты», включающей нанесение на первичную, вторичную и групповую упаковки лекарственного препарата специальной маркировки приведет к необходимости приобретения принтеров или аналогичных устройств для нанесения маркировки на нескольких производственных линиях и складах, полной замене макетов упаковки лекарственных средств и, соответственно, внесению изменений в раздел маркировка нормативные документы на препарат, приобретению программного обеспечения.

Так же произойдет увеличение длительности технологического процесса и, следовательно, возникнет необходимость увеличения численности производственного персонала.

Внедрение на предприятии мероприятий по нанесению специальной маркировки на лекарственные препараты приведет к значительным материальным затратам.

Это, в свою очередь неблагоприятно скажется на финансово-экономическом состоянии АО «Татхимфармпрепараты», а также и других российских производителей, увеличению себестоимости лекарств, росту затрат дистрибьюторов и аптек, что в конечном итоге скажется на цене готового продукта.

По ряду лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов низкой ценовой категории рост себестоимости также может привести к их исключению из ассортимента в связи с нерентабельностью производства.

Мы постоянно следим за качеством выпускаемой продукции, на каждом этапе ее производства. На улучшение качества продукции предприятие тратит значительные средства, внедряет новые современные производственные линии, строит склады, оснащает лаборатории. Внедренная на предприятии Система менеджмента качества, соответствующая требованиям международных стандартов, обеспечивает высокое качество продукции и эффективность производственного процесса.

АО «Татхимфармпрепараты», как и все производители лекарственных средств категорически отрицательно относится к фальсификации лекарств, так как распространение фальсификатов представляет угрозу здоровью населения и экономики.

Положительных моментов от внедрения разрабатываемой системы для борьбы с фальсифицированной продукцией много, но фармацевтическим предприятиям необходима поддержка со стороны государства для реализации данных проектов.»

gmpnews