AlphaRM: объем коммерческого рынка лекарств в декабре 2016 г. вырос более чем на 50% в иностранной валюте

Объем фармацевтического рынка лекарств в России в декабре 2016 года, по оценке аналитической компании AlphaRM, достиг 113,1 млрд руб. (sell-out) и вырос на 16% по сравнению с декабрем 2015 г. года. В то же время, из-за колебания курсов валют, прирост декабря к декабрю 2015 г. составил 31% в долларах США и 35% в европейской валюте. Прирост рынка в 4 квартале к соответствующему периоду в 2015 г. составил 6%, а прирост в иностранной валюте – 11% и 13% соответственно.

Динамика объема аптечного сегмента рынка ЛС в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года представлена на рис. 1. Прирост относительно последнего квартала 2016 к 2015 году составил 21%, при этом в валюте эти показатели составили 27% и 29% соответственно. Если говорить о полном объеме аптечного сегмента (ЛС, БАД, дополнительный ассортимент), то прирост объемов sell-out декабря к декабрю составил 33% в рублях, 49% в долларах и 54% в евро, а sell-in – 42%, 59% и 64% соответственно.

В IV квартале 2016 года наблюдалось падение объемов сегмента госзакупок. По сравнению с 2015 годом, в IV квартале 2016 г. их объем сократился (рис. 2). Декабрьский объем госзакупок сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, хотя в иностранной валюте можно говорить о стагнации, считая малые колебания статистической погрешностью (-2% в долларах и +1% в евро).

«Фармацевтический вестник»