В III квартале 2016/17 финансового года прибыль Dr. Reddy’s упала на 19%

В III квартале 2016/17 финансового года прибыль индийской фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories упала на 19% и составила 4,7 млрд индийских рупий (70 млн долл.) на фоне сокращения продаж в США, сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный объем продаж снизился на 7% – до 37,1 млрд рупий (552 млн долл.).

Объем продаж дженериков сократился на 9% и составил 30,6 млрд рупий (455 млн долл.). Продажи в США снизились на 15% – до 16,6 млрд рупий (247 млн долл.).

Как отметили в Dr. Reddy’s, снижение объема продаж в США, в основном, обусловлено возросшей конкуренцией в отношении препарата valganciclovir и ряда инъекционных активов вкупе с ценовым давлением.

Между тем, объем продаж дженериков в Индии вырос на 2,4% и составил 5,9 млрд рупий (88 млн долл.). При этом показатель по рынкам развивающихся сртран сократился на 7% и составил также 5,9 млрд рупий (88 млн долл.).

Продажи дженериков в Европе увеличились на 11% – до 2,1 млрд рупий (31 млн долл.).

Илья Дугин,

«Фармацевтический вестник»