Назарбаев потребовал обновить кадровый состав «СК-Фармация»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от нового министра здравоохранения Ельжана Биртанова обновить кадровый состав государственной компании «СК-Фармация», которая является единственным оптовым поставщиком всех лекарств в страну. Глава «СК-Фармации» Нуржан Алибаев уже отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщают республиканские СМИ.

«Сейчас приезжают бизнесмены, которые хотят построить фармфабрики, но их не допускают к этой сфере, не дают земельные участки, не дают заказы. Потому что со всеми заграничными странами у нас контракты составлены – говорят. Сидит человек, который имеет что-то от этого. Не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль. Мы сможем переломить эту ситуацию? Выгони всех, кто в «Фармации» сидит сейчас. Выгони! Поставь новых людей и обеспечь разбирательство, куда деньги деваются. Почему это делается? Новых людей набери. Это я несколько лет говорю, но ничего не получается. Какие-то сидят люди, которых сдвинуть невозможно. Кто поддерживает их? Отвечает Биртанов за это», – обратился Назарбаев к Биртанову в ходе расширенного заседания правительства, состоявшегося 3 февраля.

На следующий день стало известно о том, что руководитель «СК-Фармации» Нуржан Алибаев, который с 2015 года является председателем правления компании, отстранен от должности. Об этом Биртанов сообщил в ходе селекторного совещания правительства Казахстана, отвечая на вопрос премьер-министра республики Бакытжана Сагинтаева о выполнении поручения Биртанова касательно «СК-Фармации».

По словам Биртанова, решение об увольнении Алибаева уже принято, осталось только «все процедурно согласовать».

В конце января текущего года в республике началась реорганизация Минздрава: Назарбаев разделил Министерство здравоохранения и социального развития на Минздрав и Минтрудзащиты населения «в целях повышения эффективности государственного управления». Был назначен новый министр здравоохранения – Биртанов, который с 12 ноября 2015 года занимал пост заместителя главы Министерства здравоохранения и социального развития.

Позднее Назарбаев заявил, что внедрение системы обязательного социального медицинского страхования (ОМС) в Казахстане начнется с 1 июля 2017 года.

Помимо этого, на 2017 год в Казахстане запланировано развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении: правительство республики еще в конце 2016 года объявило, что начнет передачу 124 поликлиник в управление коммерческим медицинским компаниям. Если схема доверительного управления окажется эффективной, ее могут применить и в отношении стационаров, а частники смогут претендовать на выкуп объектов.

Источник: ИА «Капитал»

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