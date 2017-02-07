Производители изделий для инвалидов смогут получить субсидии – до 200 млн рублей

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий отечественным производителям средств реабилитации для инвалидов. Уточнены условия, при выполнении которых российские компании могут получить до 200 млн рублей на проведение НИОКР и реализацию инвестиционных производственных проектов.
Правительство России утвердило два документа – Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) (Постановление №76) и Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат, понесенных в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов (Постановление №77).
«Действующий в настоящее время механизм компенсации части затрат на проведение НИОКР для производителей реабилитационной индустрии не учитывает специфику рынка реабилитационной индустрии (невысокая капиталоемкость проектов, связанная с особенностью и индивидуальностью конечных потребителей, объем рынка товаров значительно меньше по сравнению с рынком потребительских товаров и промышленного оборудования широкого назначения, отечественные предприятия вынуждены выходить на рынок, уже занятый зарубежными производителями)», – говорится в справке к Постановлению №76.
В связи с этим правительство утвердило правила, устанавливающие порядок, цели и условия конкурсного отбора организаций, реализующих проекты в этой отрасли, и возмещения им до 50% расходов на проведение НИОКР.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой организации на компенсацию части затрат на проведение НИОКР в рамках одного проекта, составляет 200 млн рублей, а срок ее реализации – не более трех лет.
«В настоящее время механизм компенсации части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий (постановление правительства от 1 октября 2015 года №1048) ограничивает круг организаций, имеющих возможность воспользоваться субсидией, поскольку не все производимые изделия относятся к медицинским», – говорится в справке к Постановлению №77.
Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат, понесенных в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов, были утверждены правительством в целях стимулирования инвестиционной активности российских организаций для создания, расширения и модернизации производства изделий, товаров и продуктов для инвалидов.
«В Правила включены формы расчета размера субсидий и паспорта комплексного инвестиционного проекта, расчет размера штрафных санкций к организациям, получившим субсидию», – говорится в сообщении Правительства РФ.
Максимальный размер субсидии составляет не более 200 млн рублей на весь срок действия договора о предоставлении субсидии.
В конце июня 2016 года Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС импортное сырье и комплектующие изделия, предназначенные для производства медицинских товаров, аналоги которых не производятся в РФ. Соответствующее правило распространяется на перечень медицинской продукции, утвержденный правительством в октябре 2015 года. В него, в частности, вошли очковая оптика, средства для реабилитации инвалидов, а также диагностическое оборудование.
В январе текущего года Минфин согласовал с Минздравом, Минэкономразвития и Минпромторгом законопроект об освобождении оказания услуг лизинга важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Источник: Правительство России