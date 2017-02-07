Оспорена продажа компании «Медполимер»

Акционерам ставропольской фармкомпании ОАО «НПК «Эском» удалось признать незаконной продажу ОАО «Фирма «Медполимер», специализирующегося на выпуске инфузионных растворов. В понедельник, 6 февраля, 16-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск компании Samerfield Services Limited Владимира Надточия и Санжара Назарова к новым владельцам «Медполимера» Нурутдину Газикову и Зелиману Чхакиеву о признании сделки недействительной и необходимости двусторонней реституции.

Сделка по продаже 100% акций санкт-петербургского «Медполимера» состоялась в феврале 2016 года. Владельцем завода инфузионных растворов и медицинских изделий для анестезиологии, хирургии, урологии, гастроэнтерологи являлась ставропольская фармкомпания «Эском». Согласно договору купли продажи акций за подписью генерального директора «Эскома» Сергея Азирова, покупателями выступили Нурутдин Газиков (ему досталось 54,99% акций) и Зелиман Чхакиев, получивший 45% в уставном капитале «Медполимера». Сумма сделки составила чуть более 123 млн рублей.

Продажа актива не устроила акционеров «Эскома» – инвестиционные компании Greenpoint и Meridian Capital, – владеющих компанией через кипрский офшор Samerfield Services Limited. В АС Ставропольского края интересы акционеров представляли члены совета директоров «Эскома» Владимир Надточий и Санжар Назаров. Истцы настаивали на том, что сделка по продаже «Медполимера» была совершена без одобрения совета директоров и, более того, во время действия обеспечительных мер по делу о банкротстве самого «Эскома». Кроме того, стоимость акций была занижена, так что в результате такой сделки акционеры понесли убытки. На конец марта 2016 года балансовая стоимость отчужденных акций составляла 562,9 млн рублей, говорили истцы в суде.

Представители руководства «Эскома» утверждали, что, в соответствии с учредительными документами, гендиректор имел полномочия на заключение договоров. «Необходимость продажи акций «Медполимера» была очевидна – компания имеет кредитную нагрузку, которая превышает стоимость ее активов в несколько раз. Этот долг нужно обслуживать, и одной из основных целей продажи акций было именно недопущение остановки работы предприятия. Сделка не была убыточной», – говорил «Коммерсантъ-Юг» представитель гендиректора «Эскома» Сергея Азирова в суде Геворк Халатян.

Первая инстанция арбитража встала на сторону ответчиков и 15 ноября 2016 года отказалась удовлетворять иск акционеров. Это решение удалось оспорить в апелляции: в понедельник, 6 февраля, 16-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу акционеров и постановил принять новый судебный акт.

Заметный игрок рынка инфузионных растворов «Медполимер» достался «Эскому» в 2011 году. Ранее им владел закрытый паевый инвестиционный фонд, которым управляла компания «Свиньин и партнеры». Тогда сумма сделки оценивалась в 500 млн рублей. Новым владельцам «Медполимера» актив достался в несколько раз дешевле. При этом выручка завода в III квартале 2016 года составила 506,9 млн рублей. Геворк Халатян ранее оценивал активы «Медполимера» в 700 млн рублей, подчеркивая, что задолженность перед банками составляет 500 млн рублей и завод выступает поручителем по кредиту «Эскома» в банке «Открытие» в размере 3 млрд рублей, залогом по кредиту является оборудование «Медполимера». Тем временем в самом «Медполимере» по инициативе «Открытия» уже введена процедура наблюдения. В деле о банкротстве банк в декабре 2016 года включился в реестр кредиторов с требованием на сумму 935,6 млн рублей.

По данным DSM Group, в 2015 году НПК «Эском» занимал вторую строчку среди лидеров рынка инфузионных рас­творов с долей 9,3%. Выручка, согласно отчету самой компании, за прошлый год составила 1,8 млрд рублей. Еще 6,5% профильного рынка занимает принадле­жащее концерну «Эском» петербургское ОАО «Фирма «Медполимер». Совокупно доля рынка компаний сравнялась с показа­телями лидера – тверского «Гематека», занимающего 15,8% рынка инфузион­ных растворов.

Источник: 16 арбитражный апелляционный суд

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