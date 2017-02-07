На имущество Усолье-Сибирского химфармзавода наложен арест

Судебные приставы наложили арест на здания ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

Предприятие не произвело налоговые отчисления. Накопленная за прошлый года сумма задолженности составила свыше 29 млн рублей.

Судебные приставы-исполнители Усольского районного отдела судебных приставов составили акт описи и ареста административного здания и производственных помещений завода.

«Имущество организации предварительно оценено в 33 млн рублей. В настоящее время для установления рыночной стоимости объектов привлечены специалисты-эксперты. После оценки недвижимость будет передана на реализацию», – сообщили в пресс-службе ФССП по Иркутской области.

Как сообщал «ФВ» ранее, Следственное управление СК РФ по Иркутской области по материалам налогового органа возбудило уголовное дело в отношении генерального директора АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, по факту неисполнения обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупной размере.

По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором и одним из акционеров АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента путем неперечисления в бюджет налога на доходы физических лиц, удержанного с доходов, выплаченных в пользу работников предприятия, за период 2014-2015гг. в особо крупном размере.

«Фармацевтический вестник»