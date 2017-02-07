Ицхак Петербург назначен врио исполнительного директора Teva

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. объявила о назначении д-ра Ицхака Петербурга временно исполняющим обязанности исполнительного директора, сообщает FirstWord Pharma. Исполнительный директор Эрез Вигодман уходит в отставку по соглашению с Советом директоров компании. Кроме того, он прекращает членство в Совете директоров.

Согласно Закону о компаниях Израиля, д-р Ицхак Петербург оставил должность председателя Совета директоров Teva, которую он занимал до назначения врио исполнительного директора компании. На его место назначен д-р Сол Барер.

Д-р Ицхак Петербург имеет большой опыт работы на руководящих должностях. До вхождения в Совет директоров Teva в 2012 г. он возглавлял научно-исследовательское направление компании на должности вице-президента по брендированным продуктам с октября 2011 г. по октябрь 2012 г.

Ранее он также занимал должности исполнительного директора и президента израильской компании сотовой связи Cellcom Israel Ltd. в 2003–2005 гг., руководителя крупнейшего в Израиле провайдера медицинских услуг – компании Clalit Health Services в 1997–2002 гг., а также исполнительного директора Медицинского университетского центра «Сорока» (г. Беэр-Шева) в 1995–1997 гг.

Совет директоров Teva привлек кадровое агентство для поиска постоянного исполнительного директора компании.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»