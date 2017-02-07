Правительство Австралии выделило 95,9 млн долл. США на медицинские исследования Ицхак Петербург назначен врио исполнительного директора Teva » Установлены размеры оплаты услуг экспертов совета по этике, действующих в сфере биомедицинских клеточных продуктов Правительство РФ установило размеры оплаты услуг экспертов совета по этике, созданного в соответствии с Федеральным законом «О биомедицинских клеточных продуктах». Соответствующее постановление Правительства РФ №135 от 04.02.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Так, стоимость часа участия в заседании совета по этике составит 80 рублей; стоимость подготовки проекта заключения совета по этике по результатам проведения этической экспертизы возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта – 900 рублей. Этическая экспертиза проводится советом по этике в целях выдачи заключения об этической обоснованности возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта. Экспертами совета по этике могут быть представители медицинских организаций, научных организаций, образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального образования, а также представители общественных организаций, религиозных организаций и средств массовой информации. Эти эксперты не должны находиться в какой-либо зависимости от заявителя и других лиц, заинтересованных в результатах этической экспертизы. «Фармацевтический вестник»