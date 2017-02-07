ФАС обнаружила картель при поставках медизделий на 210 млн рублей

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявило картельный сговор между ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий» на 26 торгах общей суммой свыше 210 млн рублей. Благодаря сговору компании поддерживали высокие цены на поставку медизделий и материалов для 15 медицинских учреждений Москвы, подведомственных Минздраву, Минобороны и Департаменту здравоохранения, сообщили в антимонопольной службе.

Как пояснили корреспонденту в ведомстве, торги проходили в 2015 году. Заказчиками выступали подведомственные учреждения Департамента здравоохранения, Министерства здравоохранения и Министерства обороны.

В перечень закупаемых на этих аукционах товаров вошли изделия для рентгенхирургии, эндоваскулярной и интервенционной кардиоангиологии. Среди них – устройства для лечения нарушений сердечного ритма, клапаны сердца, инструменты для диагностики и лечения коронарных артерий, материалы для ангиографии, диагностики и лечения периферических и церебральных сосудов.

Компании действовали в интересах друг друга, что привело к незначительному снижению цен на торгах. Таким образом, «Спектр СТК» выиграла 24 аукциона со снижением от 0,5% до 4,4% от начальной цены контрактов на общую сумму более 205 млн рублей. «Центр медицинских технологий» выиграл два аукциона со снижением в 1% от начальной цены на сумму более 4 млн рублей.

В отношении ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий» будет возбуждено административное дело.

В ООО «Центр медицинских технологий» отказались комментировать выводы УФАС, с ООО «Спектр СТК» связаться не удалось. У компаний совпадает один из телефонных номеров, указанных в базе данных СПАРК-Интерфакс в качестве контактных. Сотрудник «Центра медицинских технологий», ответивший на звонок, сказал, что компании не связаны между собой, и не смог объяснить, почему совпадают номера телефонов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Спектр СТК» заключило в 2015 году контракты на поставку медизделий почти на 440 млн рублей, а «Центр медицинских технологий» – на 1,2 млрд рублей. ООО «Центр медицинских технологий» принадлежит томскому «Виптему» и Марине Барнашовой. ООО «Спектр СТК» принадлежит Александру Лобынцеву.

В 2015-2016 годах основным госзаказчиком продукции ООО «Спектр СТК» было ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» – этому учреждению компания поставила продукцию на сумму 186 млн рублей. По 141 млн рублей стоили контракты ООО «Спектр СТК» с Федеральным научно-клиническим центром специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России и Главным военным клиническим госпиталем им. академика Бурденко Минобороны России.

Если «Спектр СТК» больше работал с московскими медучреждениями, то основные госзаказчики «Центра медицинских технологий» расположены в большинстве своем в регионах. Больше всего продукции – на сумму 476 млн рублей – компания поставила ханты-мансийскому Центру диагностики и сердечно-сосудистой хирургии, контракты на сумму более 200 млн рублей предприятие заключило с федеральными центрами сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске и Челябинске. С московскими больницами в 2015-2016 годах компания заключила договоры всего на 111 млн рублей.

По данным исследования Аналитического центра Vademecum, ООО «Спектр СТК» выступило одним из крупнейших поставщиков медицинских изделий для известных федеральных центров Москвы и Московской области. В частности, в 2014–2016 годах компания заключила с Национальным научно-практическим центром нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко контрактов на 55,8 млн рублей, с Российским кардиологическим научно-производственным комплексом – на 98,8 млн рублей, с Российским научным центром хирургии им. академика Б.В. Петровского – на 47,3 млн рублей.

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