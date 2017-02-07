ФАС начнет аннулировать завышенные цены на лекарства от ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении фармкомпаний, которые заявили слишком высокую, по мнению ведомства, цену на препараты для лечения ВИЧ и гепатита. По итогам расследования регистрация цены препарата может быть отменена, что будет означать фактический запрет на его обращение на территории РФ, пока производитель не зарегистрирует новую цену.

В середине января 2017 года завершился второй этап мониторинга цен — ФАС проанализировала цены 845 лекарственных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза, бактериальных заболеваний. Ведомство сравнивало предельные отпускные цены в России с минимальными оптовыми ценами производителей в зарубежных странах. Как оказалось, из них 95 лекарств в России продаются дороже, чем в референтных странах. Среди таких препаратов оказались лекарства производства компаний Sanofi, Bayer, GSK, Roche, AbbVie, Gilead Sciences, MSD, Teva и других.

Фармкомпаниям было предложено добровольно снизить цены на эти препараты, однако рекомендациям ФАС последовали не все.

«Все идет по плану, начато расследование по препаратам, цены на которые производители не снизили добровольно. Если подтвердим факт недостоверной информации или незаконно зарегистрированной цены, будем ее, конечно, отменять», — сообщила Vademecum заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

Представители антимонопольной службы пока не называют, на какое количество препаратов компании снизили цены добровольно, обещая обнародовать эту информацию позже. Ведомство не публиковало и полный список 95 препаратов, цена на которые, по данным мониторинга, оказалась выше, чем в референтных для России странах. По словам Шаравской ФАС не планирует обнародовать эту информацию до проведения расследования.

«Мы проверим всю информацию и подтвердим факты завышения цены, которые присутствуют, только потом назовем все компании»,— добавила Шаравская.

По ее словам, некоторые препараты уже не обращаются на российском рынке, по ним поданы заявления об исключении из реестра цен. Также не исключены технические ошибки при первичном анализе: российские торговые представительства могли дать неточную информацию по ценам, такие случаи были на первом этапе мониторинга.

На первом этапе мониторинга ФАС анализировала цены на лекарства из перечня программы «Семь нозологий». В итоге были выявлены 48 препаратов, которые в России продаются дороже, чем в отдельных странах мира. Антимонопольная служба призывала производителей снизить цены на эти лекарства в добровольном порядке, в противном случае угрожая расследованием обоснованности цен.

В результате расследования, на 39 препаратов цены были понижены производителями, один препарат лишился регистрации цены, и еще на восемь лекарств ведомство разрешило оставить цены без изменения. ФАС отказалась от своих претензий к ним из-за допущенных при мониторинге технических ошибок, пояснили в антимонопольной службе.

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