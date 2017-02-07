На таможне изъяли более 400 кг искусственных зубов из Китая

Сотрудники минераловодской таможни изъяли более 400 килограммов искусственных пластмассовых зубов, которые коммерческая компания (название не разглашается) пыталась незаконно ввезти в Россию из Китая.

«Как выяснилось, общество с ограниченной ответственностью, которое ввозило из Китая в нашу страну различного рода медицинское оборудование, пыталось провезти как задекларированный, так и незадекларированный товар. «Незаконными» оказались 726,7 тысячи искусственных зубов из пластмассы общей массой более 400 килограммов», – говорится в сообщении Северо-Кавказского таможенного управления.

Против компании было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Пластмассовые зубы изъяты и находятся в камере хранения вещественных доказательств минераловодской таможни.

Похожий случай произошел в начале февраля 2017 года, когда брянские таможенники во время проверки поезда «Кишинев – Москва» изъяли у гражданина Молдовы 32 имплантата для коррекции формы груди общим весом 26 килограммов, которые он незаконно пытался ввезти в Россию, спрятав в тайнике.

Контрафактные лекарства и медизделия интересуют и «Интерпол». Всего в 2016 году в ходе международной операции «Пангея» «Интерпол» совместно с правоохранительными органами изъял в России контрафактные лекарства на 9 млн рублей и 40 тысяч поддельных презервативов.

Источник: Северо-Кавказское таможенное управление ФТС

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