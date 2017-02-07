От компании Roche потребовали снизить цену на лекарство от рака

В семи странах мира активисты и общественные организации проведут акции у офисов компании Roche, требуя снизить цену на Герцептин (трастузумаб) – препарат для лечения рака молочной железы у женщин. Акция проводится в память о южноафриканской активистке Тобеке Даки, которая умерла в ноябре 2016 года, так и не получив необходимого лечения.

Цена на препарат колеблется в разных странах от $10 тысяч до $38 тысяч за годовой курс. Экономисты подсчитали, что годовой курс трастузумаба может стоить всего $240 с учетом 50-процентной прибыли фармкомпании, говорится в глобальном пресс-релизе, подписанном представителями нескольких десятков пациентских организаций.

Они требуют от Roche снизить цены на трастузумаб, чтобы все женщины с раком молочной железы с экспрессией гена HER2, нуждающиеся в терапии трастузумабом, могли получить доступ к препарату.

Также общественники требуют немедленно прекратить все судебные дела в отношении компаний, производящих аналоги трастузумаба, и прекратить избыточное патентование препарата.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно регистрируют от 800 тысяч до 1 млн новых случаев заболевания раком молочной железы. Самое большое число пациентов с таким диагнозом регистрируется в США, Западной Европе и России.

Летом 2016 года российская компания «Биокад» обратилась с иском в федеральный суд Нью-Йорка, обвинив Roche в нарушении антимонопольного законодательства. По мнению юристов «Биокада», Roche, используя свое монопольное положение производителя оригинальных лекарственных средств, завышает на них цены в США и одновременно демпингует в России, чтобы помешать российской компании продвигать на рынке дженерики Авастина, Герцептина (трастузумаба) и Ритуксана.

Roche – швейцарская фармацевтическая компания, основанная в 1896 году. Roche специализируется на производстве препаратов в области вирусологии, онкологии, трансплантологии и ревматологии. Количество сотрудников компании превышает 85 тысяч человек. Объем продаж компании в 2016 году составил $50,6 млрд, а чистая прибыль – $9,7 млрд.

Источник: ITPCru

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