Общественная палата пожаловалась в прокуратуру на Росздравнадзор

Комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике направила обращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить данные о том, что Росздравнадзор не выдал вовремя производителям медицинских изделий 14 тысяч регистрационных удостоверений. Из-за срыва срока выдачи документов медизделия могут подорожать на 8–18%.

Письмо, подписанное председателем комиссии Владимиром Слепаком, было направлено генпрокурору в понедельник, 6 февраля 2017 года. В обращении (есть в распоряжении Vademecum) Слепак указывает, что срыв сроков получения новых регистрационных удостоверений на медизделия произошел ввиду халатности сотрудников Росздравнадзора.

Председатель Комиссии по социальной политике Общественной палаты подчеркивает в письме, что, согласно опубликованной в СМИ информации, на рассмотрении в Росздравнадзоре находится еще 14 тысяч подлежащих замене регудостоверений. «И это спустя месяц после истечения установленного законодательством срока!» – возмущается Слепак. При этом общественник считает, что проблем с допуском медизделий на рынок можно было избежать, вовремя продлив срок получения нового РУ.

Владимир Слепак попросил генерального прокурора проверить действия сотрудников Росздравнадзора на предмет коррупционной направленности и признаков ст. 292 УК РФ «Халатность». Максимальное наказание по этой статье в случае, если был причинен особо крупный ущерб, – арест на срок до шести месяцев.

Как сообщалось ранее, правительство согласовало продление сроков получения регистрационных удостоверений на медизделия до 2021 года. Однако документ все еще не подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым. Кроме того, из-за того что с 1 января 2017 года перестали действовать льготные условия для ввоза медизделий, НДС в 18% будут облагаться все медизделия со старыми регистрационными удостоверениями, включая те, что были освобождены от этого налога.

vademec