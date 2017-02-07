В России начнут продавать корейский ботулотоксин

В конце марта 2017 года на отечественный рынок косметологических инъекций выйдет корейский ботулотоксин типа А Ботулакс. Он станет шестым зарегистрированным в России препаратом этой категории и будет конкурировать с такими известными продуктами, как Ботокс, Диспорт и Ксеомин.

Регистрационное удостоверение на препарат было выдано 23 ноября 2016 года. Согласно информации, которая содержится в регистрационном удостоверении, Ботулакс, производимый южнокорейской компанией Hugel Pharma, может продаваться на российском рынке в двух формах: 100 и 50 единиц. Регистрационное удостоверение действует до 23 ноября 2021 года.

Поставками препарата займется группа компаний Martinex, которая уже является дистрибьютором этого ботулотоксина на Украине. По словам президента ГК Михаила Селянина, компания планирует начать продажи препарата в конце марта и рассчитывает реализовывать до 10 тысяч упаковок в год.

По данным мониторинга Аналитического центра Vademecum, на российском рынке косметологических инъекций присутствует более 10 препаратов ботулотоксина. Но до сих пор только пять из них (Диспорт, Ботокс, Ксеомин, Релатокс, Лантокс) были зарегистрированы в России в качестве лекарственного препарата. Ботулакс станет шестым разрешенным к применению в стране ботулотоксином. Остальные продукты, среди которых Neuronox, Refinex, BoCouture, завозятся в Россию и применяются во время процедур ботулинотерапии здесь незаконно.

Как свидетельствуют профильные дистрибьюторы и косметологи, на отечественном рынке в последние несколько лет активно продавался и корейский Botulax. Михаил Селянин из Martinex говорит, что ему об этом известно, и его компания намерена проводить активную просветительскую работу среди косметологов: «Будет объяснять клиентам, что работа с нами гораздо надежнее, чем использование контрафактной продукции».

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