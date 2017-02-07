Компания «Сэлвим» получила сертификат о соответствии GMP

Российское предприятие-производитель ООО «Сэлвим» на основании приказа Минпромторга России получило заключение о соответствии правилам GMP (№ GMP-0095-000136/16).

На соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) сертифицированы процессы производства и контроля качества выпускаемых компанией стерильных лекарственных средств: твердых лекарственных форм (порошок); нестерильных лекарственных средств: суппозиториев, таблеток для использования в полости рта, таблеток непокрытых; и нестерильных фармацевтических субстанций, получаемых методами химического синтеза и выделения из химического сырья.

На производстве ООО «Сэлвим», основанном в 1999 г. в г. Белгороде, трудятся 60 специалистов.

«Для коллектива ООО “Сэлвим” получение заключения GMP – большая честь и признание высокого уровня производства и фармацевтической системы качества разработчика и производителя инновационных лекарственных препаратов, в производство которых заложен принцип полного цикла — от субстанции до ГЛС. Это позволяет команде российских ученых, исследователей и технологов эффективно разрабатывать процессы от создания новых молекул до внедрения в медицинскую практику оригинальных лекарственных средств», — подчеркнул генеральный директор ООО «Сэлвим» Фарид Гусейнов.

Продукция ООО «Сэлвим» успешно продвигается во все регионы России, страны ЕАЭС, Узбекистан, Азербайджан. В планах – расширение присутствия и выход на новые рынки в Юго-Восточной Азии и Центральной Америке.

«Фармацевтический вестник»