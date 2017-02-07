Колотилова: Консолидированное мнение отрасли Минпромторг России всегда доводит до Правительства

«Специнветконтракт (СПИК) – важный инструмент, который вызывает серьезную заинтересованность со стороны бизнеса» , — отметил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, открывая совместное заседание Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, Комиссий РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, Комиссии РСПП по индустрии здоровья. Встреча состоялась 31 января в Торгово-промышленной палате (г. Москва).

Одним из пунктов повестки дня заседания стало рассмотрение заявок отечественных производителей ПАО «Фармимэкс» и ООО «ГЕРОФАРМ» на заключение СПИКа для организации производства полного цикла препаратов крови, генно-инженерных инсулинов и их аналогов. ПАО «Фармимэкс» планирует в рамках СПИКа строительство завода по производству полного цикла человеческого фактора Виллебранда/концентрат фактора VIII, человеческого фактора VIII, стабилизированного фактором Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина, раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям компании «Октафарма» Нордик АБ» (Швеция) в Скопинском районе Рязанской области. Общий объем инвестиций в проект составит 6 млд рублей. Как рассказал президент ПАО «Фармимэкс» Канд.фарм. наук, доцент Александр Апазов, строительство предприятия запланировано на 2017 год, в 2016 году на заводе «Скопинфарм» выпущено 289 312 комплектов факторов крови VIII и IX, что позволило закрыть 30% потребности рынка. Кроме того, компания приступила к проектированию нового цеха по производству альбумина и иммуноглобулина мощностью 12 тонн в год, ввод в эксплуатацию намечен на 2018 год.

«К 2022 году завод выйдет на полную мощность, доля производимых только этим предприятием на российском рынке составит от 30 до 100% в зависимости от препарата», — пояснил Александр Апазов. Он особенно подчеркнул, что стоимость факторов крови, произведенных в Рязани, будет значительно дешевле, чем стоимость произведенных в Европе. Кроме того, компания планирует вложить 1,5 млрд рублей в создание восьми центров сбора плазмы крови и модернизацию существующих станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год. По словам президента ПАО «Фармимэкс», в рамках пилотного проекта уже достигнуты договоренности с Минздравом Республики Башкортостан по модернизации станций переливания крови, ведутся переговоры еще с пятью российскими регионами.

ООО «ГЕРОФАРМ» выступило с инициативой о заключении СПИКа на создание мощностей полного цикла четырех видов субстанций для производства 6 МНН инсулинов. Запуск первой очереди производства запланирован на 2017 год, второй – в 2018-м. После выхода производства на полную мощность будет полностью удовлетворена потребность российского рынка в субстанциях генно-инженерного инсулина и его аналогов. По словам руководителя юридического отдела «ГЕРОФАРМ» Полины Завьяловой, представлявшей проект, общий объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей.

Участники заседания также коснулись вопроса барьеров, с которыми сталкиваются компании, решившие воспользоваться возможностями СПИК. В частности, по мнению производителей, следует снять ряд ограничений, которые накладываются на производителей, претендующих на заключение СПИК, расширить возможности для участия таких компаний в госзакупках, а Минздраву России следует разработать политику о долевом соотношении на отечественном рынке рекомбинантных и плазматических факторов крови. Кроме того, представители бизнеса рассказали о сложностях, связанных с организацией выпускающего контроля качества продукции на предприятии, о неготовности ряда регионов России оказывать поддержку компаниям в виде преференций, и ряде других.

«Смысл СПИКа заключается в том, что он фиксирует существующее законодательство. Налоговые вычеты предоставляются компаниям со стороны регионов. Если регионы не готовы – в чем смысл СПИКа?» — обратилась к присутствующим директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова. В ответ на просьбу присутствующих рассмотреть вопрос о понятии «российский товар» по отношению к фармпродукции, представитель Минпромторга России заметила, что «российский продукт — это как минимум готовая лекарственная форма».

«Консолидированное мнение отрасли Минпромторг России всегда доводит до правительства», — подчеркнула глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России в завершение дискуссии.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, в свою очередь, напомнил присутствующим о праве производителей передавать выпускающий контроль качества продукции в сертифицированные лаборатории на аутсорсинг, что может быть решением проблемы, о которой упоминали представители производственных компаний.

Участвовавший в заседании начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев обратил внимание представителей бизнеса, что «не стоит воспринимать СПИК как форму ухода от закупок по 44-ФЗ».

По итогам встречи принято решение поддержать заявки ПАО «Фармимэкс» и ООО «ГЕРОФАРМ» на заключение СПИКа для организации производства полного цикла препаратов крови, генно-инженерных инсулинов и их аналогов, а также рекомендовать Минпромторгу России заключить с компаниями специинвестконтракты.

Кроме того, представители ассоциации «Росмедпром» выразили намерение направить в Минпромторг России, Минздрав России, Минэкономразвития России и ФАС России предложения «Об условиях представления продукции статуса произведенной в Российской Федерации» и «О внедрении трехступенчатой системы преференций при государственных закупках».

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