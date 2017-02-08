Прокуроры из США начнут расследовать скандал, связанный с фармацевтической компанией Novartis

Министр юстиции Ставрос Контонис сообщил, что швейцарская компания во взяточничестве врачам и государственным служащим, которые должны были продвигать ее лекарственные препараты на рынок. Дело по этому факту возбудили после того, как в руки к Контонису попали сведения из разных источников.

Он отмечает, что решил сразу же отправить их прокурору Верховного суда и прокурору по борьбе с коррупцией, которые немедленно их изучили и открыли дело по факту преступления.

По его словам, должно быть проведено тщательное расследование, а также изучить законность завышенных цен на их продукцию.

Контонис также считает, что этот скандал гораздо серьезнее, чем скандал с компанией Siemens. Отметим, что ущерб от Siemens был оценен в два миллиарда евро.

Валерия Лайк

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