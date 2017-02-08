Самые неоднозначные слияния и поглощения в мировой фармотрасли в 2016 году

Крупнейшие сделки 2016 года, имевшие значительное влияние на мировую фармацевтическую индустрию, правда проходившие не совсем гладко и не всегда с нужным результатом:

1. Bayer — Monsanto: $66 млрд

Сделка между немецким фармацевтическим гигантом и американским производителем семян побила все рекорды прошлого года отметкой в $66 млрд, однако, она все еще ожидает своего окончательного подтверждения. Ходят слухи о том, что данное соглашение может так и не состояться в случае чего компания «Байер» будет обязана заплатить неустойку размером $2 млрд.

2. Teva – Actavis Generics: $40 млрд

Компания Teva приобрела компанию Actavis Generics в конце 2016 года. Данное соглашение позволила Teva стать самым крупным производителем дженериков в мире. Сделка достигла отметки в $40 млрд , однако заплаченная сумма вызывает опасения в своей целесообразности и как следствие столь непродуманного решения — гендиректор Teva Эрец Вигодман ушел из компании.

3. Sanofi – Boehringer: $13.5 млрд

Sanofi и Boehringer Ingelheim подтвердили обмен активами: ветеринарный бизнес Sanofi обменяли на производство безрецептурных препаратов Boehringer Ingelheim. Данная операция стоила компании Sanofi $13.5 млрд. Компании возлагают большие надежды на осуществленную сделку.

4. Shire – Baxalta: $32 млрд

Компания Shire приобрела 50 клинических разработок компании Baxalta за $32 млрд. Данная покупка позволила Shire стать специализированной компанией в области орфанных заболеваний.

5. Pfizer – Allergan: $160 млрд

Одна из самых «нашумевших» сделок между Pfizer и Allergan закончилась ничем. Обе компании впоследствии сделали ряд приобретений: Allergan приобрела пять разных компаний в период между августом и октябрем, в то время как Pfizer оформил сделку на приобретение Medivation за $14 млрд.

ИСТОЧНИК:GMPNEWS.NET

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