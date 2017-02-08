Импорт фармпродукции в январе 2017 года вырос в 1,6 раза

Импорт фармацевтической продукции из стран дальнего зарубежья в январе 2017 года вырос в 1,6 раза, следует из отчета Федеральной таможенной службы (ФТС).

В целом объем импорта всех товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2017 года вырос на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $11,1 млрд (около 657 млрд рублей).

По данным аналитической компании RNC Pharma, поставки готовых импортных лекарственных препаратов в 2016 году увеличились по сравнению с 2015 годом на 8,1% – до 493,1 млрд рублей в ценах выпуска в свободное обращение. Поставки нерасфасованной (in bulk) лекарственной продукции выросли на 17,1% – до 100,2 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что российская фармацевтическая отрасль достигла серьезного уровня импортозамещения и показала свою состоятельность на фармацевтическом рынке. По ее словам, доля отечественных препаратов на российском рынке за 2016 год выросла до 76%.

Источник: ФТС

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