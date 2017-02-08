Марк Цукерберг вложит $50 млн в медицинские исследования

Исследовательский центр Biohub, основателями которого являются Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, выделит $50 млн на первые 47 исследований в области здравоохранения.

С момента основания в центр поступило около 700 заявок на гранты, Цукерберг с женой отобрали 47.

Каждый из авторов проектов получит около $1,5 млн на реализацию своих исследовательских целей. Гранты будут выплачиваться в течение пяти лет. При этом исследователи могут изучать любую сферу медицины (как прикладную, так и фундаментальную) – от печати органов на 3D-принтерах до процесса возникновения клеток. Кроме того, центр не будет акцентировать внимание на одном заболевании. Именно такое сотрудничество ученых, по мнению основателей, должно привести к новым инновациям. Цель Biohub – «вылечить, предотвратить и взять под контроль все болезни».

Кроме того, как ранее заявлял Цукерберг, в течение ближайших десяти Biohub перечислит около $3 млрд на исследования, направленные на борьбу с инфекционными заболеваниями.

Biohub работает в партнерстве со Стэнфордским университетом, Калифорнийским университетом в Сан-Франциско и Университетом Беркли. В создание самого центра Biohub основатели вложили $600 млн.

Источник: Techcrunch

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